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ليبيا.. وفاة رئيس جهاز الأمن الداخلي في نظام القذافي

أخبار العالم العربي

ليبيا.. وفاة رئيس جهاز الأمن الداخلي في نظام القذافي
Reuters Zohra Bensemra
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أفادت قنوات ومواقع إخبارية ليبية مساء أمس الجمعة، بوفاة التهامي خالد، رئيس جهاز الأمن الداخلي في عهد نظام معمر القذافي، في العاصمة المصرية القاهرة إثر صراع مع المرض.

والتهامي خالد كان من أبرز القيادات الأمنية لنظام معمر القذافي، واتهم بالتورط في وقائع تعذيب وجرائم وانتهاك حقوق الإنسان، في حق من اعتبروا معارضين للنظام خلال فترة عمله رئيسا لجهاز الأمن الداخلي.

وصدرت ضد التهامي خالد لائحة اتهام من قبل المحكمة الجنائية الدولية، التي طالبت مرارا بضرورة تسليمه إليها.

وأمرت الجنائية الدولية باعتقال التهامي محمد خالد في 24 أبريل 2017، وقالت إنه مشتبه فيه بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لدوره في قمع المعارضة إبان حكم معمر القذافي.

وفي مايو 2018، طالبت المحكمة الجنائية الدولية "جميع الدول" بالتعاون معها للقبض على المسؤول الأمني في نظام القذافي.

المصدر: "الوسط" الليبي

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