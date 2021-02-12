العراق.. الحكيم يحذر من تداعيات إهمال مطالب احتجاجات تشرين (فيديو)

حذر زعيم تيار "الحكمة" في العراق عمار الحكيم من تداعيات إهمال مطالب احتجاجات تشرين التي انطلقت عام 2019.

وقال في خطاب جماهيري ببغداد، إن "تظاهرات تشرين رفعت مطالب حقة ونحذر من تداعيات إهمالها، كما أن عمليات التصنيف والتخوين تمثل السم القاتل والخطر الفادح لجميع الأطراف".

وأضاف، أن "صفحة التهميش إنطوت وعلى الجميع المشاركة في صنع القرار وآن الأوان لنتفق على هوية وطنية جامعة ودولة عصرية عادلة يحكمها عقد اجتماعي وسياسي جديد".

وقال: "لا يمكن أن نقبل بعودة الإرهاب، والانتخابات المبكرة محطة مهمة لتغيير المعادلات".

المصدر: RT