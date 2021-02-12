بعد الكشف عن إصابات بكورونا بين المصلين إغلاق 8 مساجد بالسعودية

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية، في السعودية، 8 مساجد بشكل مؤقت في عدد من المناطق، بعد ثبوت إصابات بكورونا بين صفوف المصلين.

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وبينت الوزارة، في تقرير "أنها باشرت اليوم الجمعة، الإغلاق المؤقت للمساجد بعد ثبوت 10 إصابات كورونا مؤكدة بين صفوف المصلين حالتان في مسجدين بمحافظة جدة وحالتان بمسجد بمحافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة، وحالتان بمنطقة الرياض، وحالتان بمسجد بمحافظة أحد المسارحة بمنطقة جازان، وحالة واحدة بمسجد بمحافظة النعيرية بالمنطقة الشرقية، وحالة واحدة بمسجد بمحافظة رجال ألمع بمنطقة عسير".

ودعت الوزارة، للعمل بالإجراءات الاحترازية والتعاون في الإبلاغ عن أي مخالفات أو تراخ في تنفيذ الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة".

وأضافت الوزارة أن "عدد المساجد التي تم إغلاقها احترازيا في المملكة بعد ثبوت إصابات بين مصلين يترددون عليها وصل إلى 52 مسجدا تم فتح 38 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم".

المصدر: "سبق"