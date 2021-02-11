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بعد تفشي الإصابات بكورونا ووفاة مؤذن في السعودية.. إغلاق 10 مساجد بالمملكة

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بعد تفشي الإصابات بكورونا ووفاة مؤذن في السعودية.. إغلاق 10 مساجد بالمملكة
Reuters
أرشيف
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أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية، 10 مساجد بشكل مؤقت في عدد من المناطق، وذلك بعد وفاة مؤذن في محافظة وادي الدواسر وإصابة 15 من المصلين بفيروس كورونا.

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وكشفت الوزارة في تقرير صدر أمس أنها باشرت الإغلاق المؤقت للمساجد بعد ثبوت إصابات كورونا مؤكدة بين صفوف المصلين، حالتان في مسجدين بمنطقة مكة المكرمة، حالتان في مسجدين بالجوف، وثلاث حالات في مسجدين بمحافظة أبو عريش بمنطقة جازان.

كما أغلقت الوزارة مسجدا بحي الهجرة بالمدينة المنورة لوجود أربع حالات، ومسجدا بمدينة عرعر بالحدود الشمالية به حالة واحدة، ومسجدا بمحافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية به حالة واحدة، ومسجدا بمحافظة سراة عبيدة بمنطقة عسير لوجود حالتين.

ودعت الوزارة المصلين حال ظهور أحد الأعراض التي تدل على الإصابة بفيروس كورونا إلى عدم الذهاب إلى المسجد قبل إجراء الفحص والتأكد من عدم الإصابة بالفيروس، مؤكدة أن "المتهاون في ذلك يعرض نفسه والآخرين للخطر، والأخذ بالإجراءات الاحترازية واجب شرعي وسلوك حضاري".

يذكر أن عدد المساجد التي تم إغلاقها احترازيا في المملكة بعد ثبوت إصابات بين مصلين يترددون عليها وصل إلى 32 مسجدا.

المصدر: عكاظ+موقع وزارة الشؤون الإسلامية السعودية في "تويتر"

 

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