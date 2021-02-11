فلسطين: معدل المناعة الجماعية ضد كورونا 40%

أظهرت نتائج الدراسة الوطنية الخاصة بقياس المناعة المجتمعية ضد كورونا في فلسطين، أن معدل المناعة الجماعية العام بلغ 40%، بواقع 39% في الضفة الغربية المحتلة، و41% في غزة.

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وأعدت الدراسة وزارة الصحة الفلسطينية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والمعهد الوطني للصحة العامة.

وشملت الدراسة في الضفة الغربية وقطاع غزة 6136 شخصا تم اختيارهم من قبل الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني واعتمدت على قياس الأجسام المضادة لفيروس كورونا.

يذكر أن الدراسة قدمت إجابات واضحة عن عدد هام من الأسئلة المتعلقة بكورونا في فلسطين، أهمها قياس مستوى المناعة، بغض النظر عن الأعراض السريرية، وتحديد معدلات العدوى، ونسبة المصابين بدون أعراض.

المصدر: RT