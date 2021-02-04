وصول الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" الروسي إلى فلسطين (فيديو)

تسلمت فلسطين، اليوم الخميس، أول دفعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا، تتكون من 10 آلاف جرعة.

وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، قد قالت إن الوزارة ستتسلم 10 آلاف جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي ستصل اليوم الخميس.

تجدر الإشارة إلى أن فلسطين أول دولة في الشرق الأوسط سجلت اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك V".

وتم التسجيل في إطار ترخيص الطوارئ، دون إجراء تجارب سريرية إضافية على أراضي الدولة، بعدما تم تقييم إجراء مماثل، لتسجيل سابق لهذا اللقاح في الأرجنتين، وبوليفيا، وصربيا والجزائر.

المصدر: RT