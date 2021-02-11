ليبيا.. ديوان المحاسبة يرصد تجاوزات في مصروفات البعثات الدبلوماسية

رصد ديوان المحاسبة الليبي، مصروفات البعثات الليبية الدبلوماسية في الخارج لعام 2019، مشيرا إلى أنها تجاوزت المبالغ المرصودة.

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وأشار الديوان في تقرير إلى أن إجمالي المصروفات عام 2019 قارب 311 مليون دينار، في زيادة بالمصروفات تجاوزت 10 ملايين دينارا مقارنة بعام 2018.

ولفت الديوان إلى أن الإنفاق في الباب الأول تجاوز 234 مليون دينار، في حين أن نسبة انخفاض الإنفاق في باب المرتبات لم تصل إلى 10% رغم قرار المجلس الرئاسي بتخفيض مرتبات العاملين في هذه البعثات بنسبة 31.25%.

وأوضح ديوان المحاسبة أن الإنفاق في الباب الثاني قارب 60 مليون دينار.

ولفت الديوان إلى أن عدد السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية في الخارج ارتفع من 138 عام 2018 إلى 150 عام 2019، كما رصد الديوان تعددا للبعثات الليبية في دولة واحدة حتى وصل عدد البعثات إلى 5 في ذات الدولة.

وكان رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك دعا الخارجية الليبية بوقت سابق إلى إيقاف قرار الوزارة بإيفاد 171 موظفا للعمل بالسفارات والبعثات والقنصليات الليبية.

المصدر: الوسط+ عين ليبيا