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مصدر ليبي لـRT: المنفي يصل إلى بنغازي الخميس لبدء جولة في مدن ليبية

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مصدر ليبي لـRT: المنفي يصل إلى بنغازي الخميس لبدء جولة في مدن ليبية
Screenshot / Youtube
رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي
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نقل مراسل RT عن مسؤول المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أن الأخير سيصل إلى بنغازي يوم الخميس لبدء جولة من الزيارات لعدد من المدن الليبية.

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وصوت ملتقى الحوار السياسي الليبي، يوم 5 فبراير، خلال الجولة الثانية من الاقتراع، لصالح اختيار حكومة مؤقتة جديدة سيقودها عبد الحميد دبيبة رئيسا للوزراء إلى جانب المنفي الذي فاز بمنصب رئيس المجلس الرئاسي.

وفازت القائمة بـ39 صوتا مقابل 34 صوتا لمنافسين منهم رئيس مجلس النواب في طبرق، عقيلة صالح، ووزير الداخلية المقيم في الغرب، فتحي باشاغا.

ويأتي التصويت في إطار جهود تقودها الأمم المتحدة لصنع السلام وتهدف إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر.

المصدر: RT

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