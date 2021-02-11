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تدريبات مشتركة للعسكريين الروس والأتراك في إدلب بسوريا

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تدريبات مشتركة للعسكريين الروس والأتراك في إدلب بسوريا
AFP Delil SOULEIMAN
دورية روسية - تركية مشتركة في سوريا (صورة من الأرشيف)
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أجرى العسكريون الروس والأتراك الذين من المخطط أن يشاركوا في دوريات مشتركة بمحافظة إدلب السورية، تدريبات لتحسين التعامل الضروري أثناء تسيير الدوريات.

وجرت التدريبات في مدينة سراقب السورية، وقام خلالها العسكريون الروس والأتراك بالتدرب على السير ضمن قافلة واحدة وصد هجمات وإجلاء الجرحى، وكذلك على التحركات في المناطق التي قد تكون فيها كمائن للمسلحين.

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ويستخدم العسكريون نظاما خاصا للإشارات الضوئية أثناء الأعمال المشتركة.

وشاركت عن الجانب الروسي في التدريبات مدرعات من نوع "بي تي إر – 82 آ" وعربات "تيغر" المدرعة، وعن الجانب التركي مدرعات من نوع "Kirpi".

يذكر أن روسيا وتركيا تقومان بدوريات مشتركة في شمال سوريا منذ نوفمبر 2019، تنفيذا للمذكرة المشتركة للرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان لتسوية الوضع بشمال شرقي سوريا.

المصدر: "تاس"

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