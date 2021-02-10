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الدفاع الروسية تعلن صد هجوم على قاعدة حميميم في سوريا

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الدفاع الروسية تعلن صد هجوم على قاعدة حميميم في سوريا
Sputnik Ольга Балашова
طائرات روسية في قاعدة حميميم بسوريا.
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الأربعاء، أن قواتها تصدت لهجوم استخدمت فيه راجمات صواريخ على قاعدة حميميم العسكرية في محافظة اللاذقية في سوريا.

وقال نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء البحري فياتشيسلاف سيتنيك، في بيان أصدره مساء الأربعاء: "في الساعة 19:45 بتوقيت موسكو من 9 فبراير صدت قوات الدفاع الجوي الروسية هجوما على قاعدة حميميم الجوية باستخدام راجمات صواريخ بعيدة المدى".

وأشار سيتنيك إلى أن وسائل المراقبة الموضوعية حددت أن القصف نفذ من داخل أراضي منطقة إدلب لخفض التصعيد الخاضعة لسيطرة التشكيلات المسلحة غير الشرعية.

وشدد على أن الهجوم لم يسفر عن سقوط إصابات أو وقوع أضرار مادية، لافتا إلى أن قاعدة حميميم الروسية تعمل بنظام اعتيادي.

وسبق أن أعلنت روسيا عن صد قواتها عشرات الهجمات على قاعدة حميميم من منطقة إدلب والتي نفذت جميعها تقريبا بواسطة طائرات مسيرة. 

المصدر: وكالات  

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