تعليق من البنتاغون بخصوص نفط شمال شرقي سوريا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جيسيكا مكنالتي، أن قوات بلادها ستواصل حربها على تنظيم "داعش" ومساعدة شركائها في سوريا والعراق.

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وأكدت مكنالتي على ما قاله السكرتير الإعلامي للبنتاغون، جون كيربي، بالقول "الولايات المتحدة ملتزمة تماما بالحرب ضد داعش، وسنستمر في عملنا مع بقية الدول في التحالف، وبالاشتراك مع شركائنا السوريين سنمنع وصول داعش إلى نفط شمال شرق سوريا".

وتابعت جيسيكا مكنالتي: "تتولى قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بمساندة من القوات الأمريكية، حماية آبار النفط لكي لا تتحول إلى مصدر وتمويل لداعش".

وكان السكرتير الإعلامي للبنتاغون، جون كيربي، قد أعلن يوم الاثنين، خلال مؤتمر صحفي أن "بقاء قوات بلاده في سوريا ليس فقط من أجل حماية آبار النفط، بل وأيضا لمنع عودة داعش للبروز من جديد.

وعن عدد القوات الأمريكية في سوريا، قال كيربي: "يبلغ عدد جنودنا في شمال شرق سوريا الآن نحو 900 جندي، ويرتفع هذا العدد وينخفض يوميا، حسب العمليات".

أما عن المساعدات العسكرية الأمريكية لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، فقد قال كيربي: "جزء من مهام القوات الأمريكية في شمال شرق سوريا يتمثل في دعم ومساعدة قسد"، لكنه رفض التصريح بخصوص ماهية تلك المساعدة.

المصدر: "رووداو"