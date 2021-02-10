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وكالة "سانا": هزة أرضية تضرب الحدود السورية العراقية

أخبار العالم العربي

وكالة
Reuters
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أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن هزة أرضية بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر وعمق 27 كم، ضربت اليوم الأربعاء، الحدود السورية العراقية.

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وأشار المركز الوطني للزلازل في وزارة النفط السورية، إلى أن الهزة حدثت عند الساعة 06:07 صباح اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي على الحدود السورية العراقية، جنوب شرق الحسكة.

وكانت هزة أرضية بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر وعمق 5 كم، قد ضربت أيضا في الثاني من فبراير الجاري الحدود السورية العراقية.

المصدر: "سانا"

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