سوريا .. هزة أرضية متوسطة الشدة في دمشق وريفها

عن: المركز الوطني للزلازل في وزارة النفط السورية

أفاد مراسل RT في سوريا بأن هزة أرضية متوسطة الشدة وقعت بعد منتصف ليل الخميس الجمعة وشعر بها سكان العاصمة دمشق ومناطق في ريف دمشق.

وذكر المركز الوطني للزلازل التابع لوزارة النفط السورية أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر على عمق 60 كيلومترا، الساعة 00:08 صباح يوم الجمعة بالتوقيت المحلي.

وأضاف أن الهزة تبعد مسافة 9 كيلومترات جنوب غرب مدينة جيرود، في ريف دمشق.

سجلت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي في "المركز الوطني للزلازل_وزراة النفط" هزة أرضية بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر... تم النشر بواسطة ‏المركز الوطني للزلازل Nec-Syria‏ في الخميس، ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٠

المصدر: RT