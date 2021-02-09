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"سانا": سماع دوي انفجارات بمحيط مدينة حلب

أخبار العالم العربي

Reuters MS/PKP/FW1/Tim Heritage/FW1/angu
حلب سوريا
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أفادت وكالة الأنباء السورية، اليوم الثلاثاء، بسماع دوي انفجارات بمحيط مدينة حلب.

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وأضافت الوكالة أن "الأصوات التي سمعت في حلب ناجمة عن تفجير قذائف من مخلفات الإرهابيين بالتزامن مع تدريبات عسكرية في المنطقة".

وأكدت قناة "الإخبارية" السورية سماع "دوي 3 انفجارات على أوتستراد الحمدانية الرئيسي".

وتأتي هذه الانفجارات بعد أسبوع من مقتل شخص وجرح آخرين بانفجار عبوة ناسفة بسيارة شاحنة في مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي.

المصدر: "سانا" + RT

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