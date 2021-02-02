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سوريا.. قتيل وجرحى بانفجار في مدينة الباب بريف حلب

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سوريا.. قتيل وجرحى بانفجار في مدينة الباب بريف حلب
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قتل شخص وجرح آخرون بانفجار عبوة ناسفة بسيارة شاحنة في مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي.

 وذكرت وسائل إعلام من المنطقة أن العبوة انفجرت في المنطقة الصناعية في المدينة التي تسيطر عليها فصائل موالية لتركيا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عدد الجرحى وصل إلى 3 أشخاص.

وكانت منطقة الباب شهدت قبل أيام انفجارا نفذه انتحاري بسيارة مفخخة عند حاجز تابع لفصيل "فرقة الحمزة" التابع لـ"الجيش الوطني" المدعوم من تركيا، قرب بلدة بزاعة شرق مدينة الباب.

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وأسفر الانفجار عن مقتل 6 من أفراد الفصيل، إضافة إلى جرح آخرين.

وجاء الحادث بعد ساعة فقط من انفجار سيارة مفخخة أسفر عن مقتل 6 مدنيين وإصابة نحو 30 في مدينة أعزاز.

المصدر: وسائل إعلام محلية + المرصد السوري

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