ليبيا..السراج يبحث مستجدات وضع البلاد مع المبعوث الأممي الجديد

بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي لتسيير الأعمال فايز السراج، مع مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى طرابلس يان كوبيش في اتصال هاتفي، مستجدات الوضع في ليبيا.

ورحب السراج بكوبيش متمنيا له التوفيق في مهامه، مشيدا بجهود الأمم المتحدة في رعاية العملية السياسية.

وأكد الجانبان "أهمية استكمال المسارين العسكري والاقتصادي بعد أن تم الاتفاق على تشكيل سلطة تنفيذية جديدة".

وأعربا عن أملهما في أن يتيح هذا الاتفاق إعادة توحيد مؤسسات الدولة، كما أكدا ضرورة الالتزام بإجراء الانتخابات العامة في موعدها المقرر في 24 ديسمبر 2021.

وأشاد كوبيش بـ"دعم حكومة الوفاق الوطني للمفوضية العليا للانتخابات وما خصصته من أموال لتمكينها من إنجاز هذا الاستحقاق الوطني".

ناصر حاتم

المصدر: RT