الأردن يسجل 10 وفيات و1299 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأحد، 10 وفيات و1299 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وقالت الوزارة إن إجمالي عدد حالات الإصابة بكورونا في المملكة ارتفع إلى 335,154 حالة، أما الوفيات فبلغت 4379 حالة.

وأشارت إلى أن عدد الحالات التي أدخلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة بلغ 78 حالة، فيما غادرت 68 حالة المستشفيات بعد شفائها.

وبلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات 845 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء في المملكة إلى 320,335 حالة.

المصدر: "عمون"