دبي.. 50 ألف درهم مخالفة لمحتفلين على يخت بسبب كورونا

ضبطت شرطة إمارة دبي، مجموعة من الأشخاص أقاموا حفلة خاصة على يخت تجاري، بسبب مخالفتهم الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا.

وبحسب ما ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي على "تويتر"، فإنه "تم تحرير مخالفات بقيمة 50 ألف درهم للمخالفين، لعدم التزامهم بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات".

لمخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، شرطة دبي بالتعاون مع "دائرة السياحة" تضبط وتحرر مخالفات بقيمه 50 الف درهم لعدة أشخاص أقاموا حفلة خاصة في يخت تجاري من دون الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، وتم ايقاف رخصة الجهة المشغلة لليخت لمدة شهر. pic.twitter.com/jG3Af8eKfk — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) February 7, 2021

ولفت المكتب إلى أنه "تم إيقاف رخصة الجهة المشغلة لليخت لمدة شهر".

ومطلع الشهر الحالي قررت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث بدبي اعتماد مجموعة جديدة من الإجراءات الوقائية، لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدة بأن زيادة المخالفات وراء اتخاذ الإجراءات الجديدة.

المصدر: حكومة دبي