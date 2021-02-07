السيسي يتحدث عن موقف مصر من أزمة سد النهضة

طمأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المصريين بشأن موقف القاهرة من سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل.

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ودعا السيسي أمس السبت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" عبر "MBC مصر"، المصريين إلى عدم القلق، مؤكدا أن البلاد ستصل إلى نتيجة بالتفاوض والصبر وثبات المصريين وعدم قلقهم.

وقال: "إن مصر تقاتل عبر عملية التفاوض للحفاظ على حقوقها في هذا الموضوع، وهذا هو المسار الذي نتحرك فيه".

وأضاف: "شغالين على عدة محاور وليس محور التفاوض فقط، وإنما أيضا محور تقليل حجم الفاقد من المياه في مصر للاستفادة منه وإعادة تدويره مرة أخرى، وسنصل إلى طريقة بالتفاوض وطول البال والصبر، وأيضا بثباتنا كمصريين.. ولا نكون قلقين".

المصدر: MBC