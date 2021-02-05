البنتاغون يعلن تقييد مشاركة المعلومات الاستخبارية المرتبطة باليمن مع السعودية

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن البنتاغون سيحد من مشاركة المعلومات الاستخبارية المرتبطة باليمن مع السعودية.

وأوضح برايس أن الدعم الأمريكي للسعودية "ليس عسكريا"، غير أنه أكد أن للمملكة "الحق في الدفاع عن نفسها" في وجه التهديدات.

ولفت إلى أن الإدارة الحالية تقوم بمراجعة قرارات الإدارة السابقة الخاصة باليمن، بما في ذلك تصنيف جماعة "أنصار الله" الحوثية.

وأعلنت واشنطن، يوم 27 يناير، أن إدارة بايدن جمدت مؤقتا بعض مبيعات الأسلحة للإمارات والسعودية لمراجعة هذه الاتفاقات.

وتأتي هذه الخطوات بعد أن تعهد بايدن خلال حملته الانتخابية بمنع استخدام الأسلحة الأمريكية في العمليات العسكرية في اليمن التي يشنها التحالف العربي بقيادة السعودية والذي تشكل فيه الإمارات ثاني أكبر قوة.

وأودى النزاع في اليمن بحياة آلاف الأشخاص وأثار مجاعة واسعة النطاق وأزمة إنسانية تعتبر من الأسوأ في العالم.

المصدر: وكالات