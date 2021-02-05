 
مباشر

الخارجية الفلسطينية: قرار المحكمة الجنائية بشأن الولاية القضائية يوم تاريخي لمبدأ المحاسبة

أخبار العالم العربي

الخارجية الفلسطينية: قرار المحكمة الجنائية بشأن الولاية القضائية يوم تاريخي لمبدأ المحاسبة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ppsv

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن الولاية القضائية على الأراضي الفلسطينية واعتبرته "يوما تاريخيا لمبدأ المحاسبة".

وقالت الوزارة في بيان إن "قرار قضاة المحكمة الجنائية الدولية اليوم الجمعة يوم تاريخي لمبدأ المساءلة".

إقرأ المزيد
محكمة الجنائية الدولية تعلن الولاية القضائية على الاراضي الفلسطينية
محكمة الجنائية الدولية تعلن الولاية القضائية على الاراضي الفلسطينية

وأضافت الوزارة أنها مستعدة للتعاون مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في حال فتح تحقيق.

ويأتي ذلك عقب قرار أصدره قضاة المحكمة الجنائية الدولية اليوم يقضي بأن لدى المحكمة ومقرها لاهاي، الولاية القضائية على جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية، ما يفتح المجال أمام تحقيق محتمل.

وقال القضاة إن القرار استند على قواعد الاختصاصات القضائية المنصوص عليها في وثائق تأسيس المحكمة، ولا يشمل أي محاولة لتحديد وضع دولة أو حدود قانونية.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا