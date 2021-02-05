الخارجية الفلسطينية: قرار المحكمة الجنائية بشأن الولاية القضائية يوم تاريخي لمبدأ المحاسبة

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن الولاية القضائية على الأراضي الفلسطينية واعتبرته "يوما تاريخيا لمبدأ المحاسبة".

وقالت الوزارة في بيان إن "قرار قضاة المحكمة الجنائية الدولية اليوم الجمعة يوم تاريخي لمبدأ المساءلة".

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وأضافت الوزارة أنها مستعدة للتعاون مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في حال فتح تحقيق.

ويأتي ذلك عقب قرار أصدره قضاة المحكمة الجنائية الدولية اليوم يقضي بأن لدى المحكمة ومقرها لاهاي، الولاية القضائية على جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية، ما يفتح المجال أمام تحقيق محتمل.

وقال القضاة إن القرار استند على قواعد الاختصاصات القضائية المنصوص عليها في وثائق تأسيس المحكمة، ولا يشمل أي محاولة لتحديد وضع دولة أو حدود قانونية.

المصدر: وكالات