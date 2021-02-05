 
مباشر

"الانتقالي الجنوبي" يرحب بقرار بايدن تعيين ليندركينغ مبعوثا خاصا إلى اليمن

أخبار العالم العربي

علي الكثيري- المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ppsm

رحّب المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن، الجمعة، بتعيين الولايات المتحدة تيم ليندركينغ مبعوثا لها إلى اليمن.

وأكد المجلس على لسان المتحدث باسمه علي الكثيري، أنه "يتطلع للعمل معه ومع كل الجهود الرامية الى إحلال سلام شامل في الجنوب واليمن والمنطقة عموما".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن الخميس تعيين ليندركينغ مبعوثا أميركيا خاصا إلى اليمن للدفع باتجاه حل دبلوماسي.

كما أكد الرئيس الأمريكي أن بلاده ستكثف جهودها الرامية إلى تحقيق تسوية سلمية للأزمة اليمنية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا