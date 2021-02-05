"الانتقالي الجنوبي" يرحب بقرار بايدن تعيين ليندركينغ مبعوثا خاصا إلى اليمن

رحّب المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن، الجمعة، بتعيين الولايات المتحدة تيم ليندركينغ مبعوثا لها إلى اليمن.

وأكد المجلس على لسان المتحدث باسمه علي الكثيري، أنه "يتطلع للعمل معه ومع كل الجهود الرامية الى إحلال سلام شامل في الجنوب واليمن والمنطقة عموما".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن الخميس تعيين ليندركينغ مبعوثا أميركيا خاصا إلى اليمن للدفع باتجاه حل دبلوماسي.

كما أكد الرئيس الأمريكي أن بلاده ستكثف جهودها الرامية إلى تحقيق تسوية سلمية للأزمة اليمنية.

المصدر: RT