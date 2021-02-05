مصر.. نجل عزت العلايلي يروي اللحظات الأخيرة قبل وفاة أبيه ومنع الفنان رشوان توفيق من حضور الجنازة

انتهت مراسم دفن الفنان المصري عزت العلايلي، بحضور عدد كبير من الفنانين، وسط حالة حزن كبيرة أصابت الوسط الفني.

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ووفقا لصحيفة "الوطن" المصرية فقد منع عدد من الفنانين حضور الفنان رشوان توفيق مراسم الدفن، حيث فوجئ المشاركون في الجنازة بطلب الفنان خالد النبوي من إبراهيم المساعد الشخصي لرشوان توفيق، باصطحاب الأخير إلى المنزل.

وجاء ذلك بسبب تخوف الفنان خالد النبوي من إصابة رشوان توفيق بفيروس كورونا، نظرا لتقدمه في السن، وهو الأمر الذي نال استحسان البعض.

وروى نجل العلايلي اللحظات الأخيرة في حياته، حيث أكد أنه لم يحدث أي شيء في الآونة الأخيرة يعكر صفو حياته، أو ما يحزنه.

وأوضح أن والده لم يكن مريضا أو مصابا بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه حتى آخر يوم كان يتحرك بشكل طبيعي ويمارس مهامه اليومية.

المصدر: "الوطن"