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مصر.. فيديو مؤثر للفنان عزت العلايلي قبل وفاته

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مصر.. فيديو مؤثر للفنان عزت العلايلي قبل وفاته
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نشر تلفزيون "اليوم السابع"، شريط فيديو مؤثرا، من لقاء خاص للفنان الراحل عزت العلايلي،​ تحدث فيه عن الموت قبل أيام من رحيله.

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وفاة الفنان المصري عزت العلايلي عن عمر ناهز 86 عاما
وفاة الفنان المصري عزت العلايلي عن عمر ناهز 86 عاما

وقال الفنان الراحل فى اللقاء: "أعوذ بالله هذا قدر .. أنا مؤمن بالله ورسوله وكتابه والحمد لله رب العالمين، وأؤدي نسكي وصلاتي لله رب العالمين، وحجيت بيت الله أكثر من مرة، ومؤمن بقضاء الله وقدره ".

وأضاف: "الحمد لله مفيش حاجة بعملها نهى الله عنها سبحانه وتعالى أبدا .. أنا ملتزم التزاما ما بعده التزام .. لا أعصى الله سبحانه وتعالى .. محافظ على صلاتى وقيامي وسجودي وركوعي.. ده مهم جدا جدا ".

وتوفي اليوم الجمعة، الفنان القدير عزت العلايلي عن عمر ناهز الـ86 عاما، وستشيع جنازته من جامع المروة بجوار مستشفى دريم لاند.

المصدر: اليوم السابع

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