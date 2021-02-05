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ليبيا على موعد اليوم مع انتخاب سلطة تنفيذية جديدة

أخبار العالم العربي

ليبيا على موعد اليوم مع انتخاب سلطة تنفيذية جديدة
AFP
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بدأ المشاركون في الحوار السياسي الليبي  في جنيف الجولة الاولى من  التصويت لانتخاب السلطة التنفيذية الجديدة من بين  "أربع قوائم" للمرشحين.

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وقالت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني وليام في كلمة بجلسة اليوم الجمعة، إن مرشحي السلطة الجديدة تعهدوا بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر من العام الجاري، وأكدوا ايضا التزامها بنتيجة التصويت، مشيرة إلى أن المرشحن تعهدوا بمنح 30 % من المناصب للنساء.

وأوضحت وليامز أنه في حال عدم الحسم في جولة الانتخابات الأولى، ستنطلق جولة ثانية بعد فاصل لساعتين، مشيرة إلى أن القائمة التي ستحصل على 60% من الأصوات ستفوز بمناصب السلطة التنفيذية الجديدة.

المصدر: ليبيا 24

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