نشر قوائم المرشحين لمناصب المجلس الرئاسي الليبي

نشرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أربع قوائم بأسماء المرشحين لتولي مناصب في المجلس الرئاسي، الذي يتكون من 3 أعضاء ورئيس الحكومة.

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وقالت البعثة الأممية أنها "استملت أربع قوائم لمرشحي المجلس الرئاسي المؤلف من ثلاثة أعضاء ورئيس الحكومة، والتي تم تقديمها بحلول الموعد النهائي المحدد، بعد حصولها على التزكيات المطلوبة، وذلك على النحو المنصوص عليه في آلية الاختيار التي اعتمدها ملتقى الحوار السياسي الليبي بتاريخ 19 يناير".

واعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن "تفاؤلها إزاء المشاركة القوية في هذه العملية والتنوع المتمثل في إعداد القوائم".

ونشرت البعثة القوائم الأربع للمرشحين، وفق الترتيب الذي تلقته، وعلى النحو التالي:

القائمة الأولى:

محمد حسن سليمان البرغثي، رئيس للمجلس الرئاسي.

علي أبو الحجب، عضو في المجلس الرئاسي.

إدريس سليمان أحمد القايد، عضو في المجلس الرئاسي.

محمد خالد عبدالله الغويل، رئيس للحكومة.

القائمة الثانية:

الشريف الوافي، رئيس للمجلس الرئاسي.

عبد الرحمن محمد أبو القاسم البلعزي، عضو في المجلس الرئاسي.

عمر مهدي أبو شريده، عضو في المجلس الرئاسي.

محمد عبد اللطيف المنتصر، رئيس للحكومة.

القائمة الثالثة:

محمد يونس المنفي، رئيس للمجلس الرئاسي.

موسى الكوني، عضو في المجلس الرئاسي،

عبد الله حسين اللافي، عضو في المجلس الرئاسي.

عبد الحميد محمد دبيبه، رئيس للحكومة

القائمة الرابعة:

عقيلة صالح قويدر، رئيس للمجلس الرئاسي.

أسامة عبدالسلام جويلي، عضو في المجلس الرئاسي.

عبد المجيد غيث سيف النصر، عضو في المجلس الرئاسي.

فتحي علي عبد السلام باشاغا، رئيس للحكومة.

وأفادت البعثة الأممية في ليبيا بأن أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي سيجتمعون اليوم في الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت جنيف للتصويت على هذه القوائم.

ولفتت إلى أن الحد الأدنى اللازم للاختيار يبلغ 60 بالمائة من الأصوات الصحيحة، مشيرة إلى أنه "في حال عدم وصول أية قائمة إلى هذا الحد، سيتم إجراء جولة ثانية للتصويت على القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى. ويبلغ الحد الأدنى للجولة الثانية 50 بالمائة + 1 من الأصوات الصحيحة".

المصدر: unsmil