لبنان.. تراجع طفيف في إصابات ووفيات كورونا

سجل لبنان اليوم الخميس، 82 حالة وفاة و3107 إصابات جديدة بفيروس كورونا، في تراجع بسيط في عدد الإصابات والوفيات مقارنة مع الحصيلة التي سجلت يوم أمس.

وبهذه الحصيلة يرتفع إجمالي الإصابات بكوفيد 19 في البلاد منذ بداية الجائحة وحتى الآن إلى 312269، والوفيات إلى 3397 حالة.

كما أشارت الصحة اللبنانية إلى تعافي 2275 حالة جديدة خلال الساعات الماضية.

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وكانت الوزارة أعلنت يوم أمس الأربعاء عن تسجيل 89 وفاة بالفيروس، وهي أعلى نسبة وفيات منذ انتشار الوباء على الأراضي اللبنانية.

وفرضت السلطات إغلاقا عاما في البلاد يستمر حتى 8 فبراير الجاري، بعد ارتفاع حاد بعدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا بعد عيدي الميلاد ورأس السنة.

المصدر: RT