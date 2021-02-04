واشنطن ترد على اتهامها بمحاولة فرض مخرجات على ملتقى الحوار الليبي

علقت السفارة الأمريكية في ليبيا على الاتهامات الموجهة إلى واشنطن بمحاولة فرض أجندة على ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد تحت رعاية الأمم المتحدة.

وقال السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، في تغريدة منشورة على حساب السفارة اليوم الخميس: "الافتراءات بأن الولايات المتحدة تحاول فرض نتيجة معينة على ملتقى الحوار السياسي الليبي تمثل تفكيرا قديما وإهانة للشعب الليبي الذي استودع آماله في هذه العملية".

Ambassador Norland: "The suggestion that the U.S. is trying to 'force' a particular outcome at the #LPDF is old thinking and an insult to the Libyan people who have invested their hopes in this process. #Libyahttps://t.co/pFlgd3LurL — U.S. Embassy - Libya (@USAEmbassyLibya) February 4, 2021

وجاء ذلك تعليقا على تغريدة أخرى نشرها الباحث السياسي الليبي محمد الجارح حيث كتب أن مصر وتركيا بدعم قوي من الولايات المتحدة تحاول فرض اتفاقا على ملتقى الحوار الليبي يقضي بتشكيل حكومة جديدة برئاسة وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا الذي أعلن مؤخرا عن ترشحه لمنصب رئيس الوزراء.

المصدر: RT