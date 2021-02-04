العراق.. تشييع رسمي لـ 104 إيزيديين من ضحايا "داعش" (صور)

شيعت الحكومة العراقية، اليوم الخميس، 104 مواطنين عراقيين من الأقلية الإيزيدية، من ضحايا تنظيم "داعش" الإرهابي، بحضور رسمي كبير في نصب الشهيد ببغداد.

وأقيمت مراسم التشييع بحضور رئيسي الجمهورية والحكومة، وكبار المسؤولين العراقيين ورؤساء البعثات الدبلوماسية في العراق، وكذلك ذوي الضحايا.

وكتب الرئيس العراقي برهم صالح على حسابه في تويتر: "سيوارى الضحايا الثرى في قرية كوجو التي كانت مسرحا لجريمة إرهابية تجسد دموية داعش. ما حصل لأبنائنا وبناتنا من مختلف الاديان والطوائف هو جرح لكل الوطن، الانتصار للضحايا واجب الدولة في إنصافهم".

المصدر: RT