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بوغدانوف يبحث مع مدير مخابرات حكومة الوفاق الوطني ملف الأزمة الليبية

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بوغدانوف يبحث مع مدير مخابرات حكومة الوفاق الوطني ملف الأزمة الليبية
Sputnik
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أفادت وزارة الخارجية الروسية بأن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، استقبل مدير المخابرات العامة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، عماد الطرابلسي.

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وأوضح بيان بالخصوص أن اللقاء جرى خلاله تبادل شامل لوجهات النظر حول الوضع الراهن في ليبيا وما حولها، مع التركيز على مشاكل التسوية الشاملة للأزمة الليبية وفقا لقرارات مؤتمر برلين الدولي، وأحكام قرار مجلس الأمن رقم 2510.

المصدر: mid.ru

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