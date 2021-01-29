لافروف وبوغدانوف يبحثان الحوار الليبي مع معيتيق

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونائبه ميخائيل بوغدانوف في موسكو اليوم الجمعة مع نائب رئيس المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق الليبية أحمد معيتيق، جهود التسوية الليبية.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها أن لافروف عقد اجتماعا مع معيتيق الذي وصل بزيارة عمل إلى موسكو، ثم أجرى بوغدانوف مشاورات مفصلة مع المسؤول الليبي.

وجاء في البيان: "ضمن إطار التبادل المفصل للآراء حول طيف واسع من المسائل المتعلقة بالوضع داخل ليبيا ومحيطها، تم الترحيب بتهيئة الظروف الملائمة لتقديم الحوار الليبي بفضل وقف القتال المستمر على مدى ستة أشهر".

وأشار المجتمعون إلى ضرورة مواصلة العمل بشكل بناء من أجل تشكيل مؤسسات حكم انتقالية موحدة على أساس التوافق ضمن إطار منتدى الحوار السياسي الليبي.

وشدد الجانب الروسي على أهمية تفعيل الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة الليبية مع اضطلاع الأمم المتحدة بدور متقدم في هذه العملية، بناء على مخرجات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن الدولي 2510.

وأعرب الجانب الروسي عن استعداده لمواصلة التعاون مع جميع الفرقاء الليبيين لتقريب مواقفهم، منطلقا من أهمية إضفاء طابع شامل على الحوار الليبي الليبي كي يطال جميع القوى السياسية الليبية المؤثرة الساعية إلى ضمان وحدة أراضي البلاد ووحدة وسيادة الدولة الليبية.

ولفت البيان إلى أن الطرفين بحثا أفق تطوير الروابط التجارية والاقتصادية بين البلدين، حيث أكد لافروف استعداد الشركات الروسية لاستئناف أنشطتها في ليبيا، مع تطبيع الأوضاع الميدانية والسياسية هناك.

المصدر: RT