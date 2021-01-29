معيتيق من موسكو: اتفقنا على إعادة تفعيل اتفاقيات في مجال الكهرباء والطاقة والصحة والبنية الأساسية

أعلن نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي أحمد معيتيق، أنه اتفق مع وزير التجارة والصناعة الروسي دينيس مانتروف خلال اجتماعهما أمس بموسكو على إعادة تفعيل اتفاقيات مبرمة منذ عام 2008.

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وفي منشور على حسابه في "فيسبوك"، كتب معيتيق قائلا: "اتفقت مع وزير التجارة والصناعة الروسي دينيس مانتروف خلال اجتماعنا في موسكو.. على إعادة تفعيل عدد من الاتفاقيات المتوقفة والمبرمبة بين البلدين مند سنة 2008 في مجال الكهرباء والطاقة والصحة والبنية الأساسية كما بحثنا سبل تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بما يخدم مصالح الشعبين الليبي والروسي وتطوير العلاقات الثنائية".

هذا، ومن المقرر أن يستقبل اليوم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، نائب رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الوطني الليبية أحمد معيتيق، وسيبحث الجانبان في هذا اللقاء "آفاق التسوية الليبية وتطوير التعاون الروسي الليبي".

المصدر: تاس + RT