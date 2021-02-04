مصر.. 512 إصابة و53 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية يوم الأربعاء تسجيل 512 إصابة جديدة بفيروس كورونا و53 حالة وفاة وذلك مقابل 521 إصابة و47 وفاة الثلاثاء.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة إن إجمالي مصابي كورونا حتى الأربعاء بلغ 167525 حالة منها 130912 تم شفاؤها و9460 حالة وفاة.

وأعلنت مصر يوم الثلاثاء أنها تسلمت هذا الأسبوع أول 50 ألف جرعة من لقاح شركة أسترازينيكا المضاد لكورونا في إطار برنامجها لتطعيم الأطقم الطبية.

وتسلمت أيضا في ديسمبر الشحنة الأولى من اللقاح الذي طورته شركة سينوفارم الصينية وبدأت يوم 24 يناير تطعيم الأطقم الطبية العاملة بمكافحة كوفيد-19.

المصدر: وكالات