السيسي يؤكد قدرة لبنان على الخروج من معاناته بإعلاء المصلحة الوطنية

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حرص بلاده وثقتها بقدرة الدولة اللبنانية على الخروج من الحالة التي تعاني منها بإعلاء كافة القادة اللبنانيين المصلحة الوطنية.

وشدد السيسي خلال استقباله سعد الحريري المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية على ضرورة تسوية الخلافات وتسريع جهود تشكيل حكومة مستقلة قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة، وصون مقدرات الشعب اللبناني ووحدة نسيجه الوطني.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن السيسي أكد خلال اللقاء الذي حضره وزير الخارجية سامح شكري وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، على موقف مصر الثابت تجاه تعزيز أواصر التعاون الوثيقة مع لبنان.

كما أكد استعداد مصر لتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدات لتجاوز الأزمات التي يواجهها لبنان، لاسيما التداعيات التي خلفها حادث انفجار مرفأ بيروت، وجائحة فيروس كورونا.

من جهته أكد الحريري اعتزاز بلاده بالعلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط مصر ولبنان، والتي تقوم على أسس من التضامن والأخوة، معربا عن تقديره للجهد المصري في دعم لبنان في كافة المجالات، خاصة من خلال تقديم كافة أشكال العون والمساعدات في أعقاب تداعيات تفجير المرفأ.

المصدر: RT