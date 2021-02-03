بلينكن وآل نهيان يبحثان التطبيع مع إسرائيل والخلاف مع قطر

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، وقضايا التعاون في وجه التهديدات الإقليمية.

وأشار بيان للخارجية الأمريكية إلى أن "الوزيرين ناقشا كذلك مسائل العمل معا لخفض التوترات وإنهاء النزاعات في منطقة الشرق الأوسط".

وتابع: "رحب بلينكن بالتقدم نحو تخفيف الخلاف مع قطر"، مشددا على "الفرص المستقبلية لدولة الإمارات في تقديم مساهمات إضافية نحو شرق أوسط أكثر سلاما".

.@SecBlinken spoke today with UAE Foreign Minister Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan and discussed regional security, engagement with Israel, and progress made to ease the rift between GCC countries. https://t.co/DD3c73ygiO — Ned Price (@StateDeptSPOX) February 3, 2021

وأعلنت واشنطن في يناير الماضي، أنها أوقفت مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات بشكل مؤقت، لإجراء مراجعة أوسع للاتفاقيات التي أبرمتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

المصدر: وكالات