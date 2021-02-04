غوتيريش يأمل باجتماع الرباعية الشرق أوسطية خلال أسابيع

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن أمله في أن يعود رباعي الوساطة في الشرق الأوسط للاجتماع مجددا خلال "الأسابيع القليلة" المقبلة.

وقال غوتيريش خلال مقابلة بثتها صحيفة "واشنطن بوست" الأربعاء: "الحقيقة أنه لم يكن أمامنا سبيل لأي شكل من مفاوضات السلام. كان الإسرائيليون والفلسطينيون لا يتحدثون معا".

وأشار إلى أن "هناك إرادة قوية لدى الإدارة الأمريكية الجديدة للعب دور إيجابي في تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف عملية سلام حقيقية".

وأضاف: "أعتقد أنه سيكون من الممكن الآن عقد اجتماع للجنة الرباعية... أتمنى حدوث هذا خلال الأسابيع القليلة القادمة".

وكان القائم بأعمال المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة قال في مجلس الأمن الأسبوع الماضي إن إدارة الرئيس جو بايدن تدعم حل الدولتين وستلغي عدة قرارات اتخذتها إدارة دونالد ترامب.

ولم يجتمع الرباعي الذي يضم الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة منذ سبتمبر 2018.

المصدر: رويترز