لأول مرة.. مصر رئيسا للجنة بناء السلام في الأمم المتحدة

أعلنت وزارة الخارجية المصرية عن انتخاب مصر لرئاسة الدورة الـ15 للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام خلفا لكندا في اجتماع رسمي عقد أمس الثلاثاء، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن "هذا يأتي عقب اعتماد الترشيح المصري على مستوى المجموعة الإفريقية في نيويورك، لتصبح مصر مرشحا ممثلا لإفريقيا لتولي هذا المقعد الأممي المهم".

وأضافت: "الاختيار تم عقب إعادة انتخاب مصر لعضوية لجنة بناء السلام بأعلى الأصوات في انتخابات شهدت منافسة كبيرة في ديسمبر 2020".

من جهته، أكد المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة السفير محمد إدريس، أن "انتخاب مصر لرئاسة لجنة بناء السلام للمرة الأولى يكلل جهود الدبلوماسية المصرية على مدار عقد ونصف في دعم هيكل الأمم المتحدة لبناء السلام منذ تدشينه في 2005".

وأضاف: "هذا يؤكد الثقة الأممية والإفريقية بقدرة مصر على مواصلة الإسهام الفاعل في تعزيز دور منظومة بناء السلام بالأمم المتحدة".

المصدر: وكالات