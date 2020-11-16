الخارجية المصرية: تصاعد خطاب الكراهية ضد الإسلام أسهم في تأجيج الفتنة ووقوع ضحايا من الأبرياء

أكد أحمد جمال الدين، مساعد وزير الخارجية المصري، إدانة بلاده لخطاب الكراهية في صوره المختلفة، ودعمها لحرية الرأي التي ينبغي أن تمارس بصورة متوازنة لتفادي التصرفات غير المسؤولة.

وفي كلمة له في في مؤتمر وارسو لحرية المعتقد، أشاد جمال الدين بـ"انعقاد المؤتمر في ظرف تاريخي دقيق يشهد تصاعد خطاب الكراهية ضد الإسلام ورموزه، على نحو أسهم في تأجيج نار الفتنة وأدى إلى وقوع ضحايا من الأبرياء".

كما أشاد بوثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان عام 2019، وبإستراتيجية وخطة عمل الأمم المتحدة لمكافحة خطاب الكراهية، وهما الوثيقتان اللتان تجسدان مسعى طموحا لمكافحة خطاب الكراهية وآثاره الهدامة على المجتمعات.

المصدر: "الأهرام"