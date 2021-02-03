العراق.. إصابات كورونا اليومية تتجاوز حالات الشفاء من جديد

أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 1317 إصابة جديدة و11 وفاة بفيروس كورونا، ليتخطى عدد الاصابات اليومية حالات الشفاء التي بلغت 1275.

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن "نتائج 1317 فحصا مختبريا للفيروس كانت موجبة من بين 46583 فحصا أجري الأربعاء".

وسجلت الوزارة 11 حالة وفاة، فيما تماثل 1275 مصابا للشفاء، ليصل العدد الكلي للمتعافين، منذ بداية الجائحة إلى 595869 حالة.

وسجل العراق إجمالي إصابات بلغ أكثر بقليل من 623 ألف إصابة، بالإضافة إلى أكثر من 13 ألف حالة وفاة.

المصدر: وزارة الصحة العراقية - تويتر