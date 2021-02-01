العراق: لقاحات كورونا تصل نهاية الشهر الحالي (فيديو)

أعلن وزير الصحة والبيئة العراقي، حسن التميمي، اليوم الاثنين، أن "تسليم لقاح كورونا سيكون نهاية الشهر الحالي"، وحدد فئتين لهما الأولوية في التلقيح.

وقال خلال مؤتمر صحفي، إن "الجهود الحثيثة أثمرت عن تحديد نهاية الشهر الحالي موعدا لتسليم لقاحات فيروس كورونا"، مبينا أن "الوجبة الأولى ستصل العراق نهاية الشهر وكميتها 2.5 مليون جرعة".

وأضاف، أن "الدفعة الأولى ستوزع على الملاكات الصحية والأجهزة الأمنية وكل من تعدى الـ50 عاما وفئات أخرى".

وأشار وزير الصحة العراقي، إلى أن "نسبة الشفاء في البلاد تجاوزت الـ95 %".

المصدر: RT