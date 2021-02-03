الكويت تعلن عن قرارات جديدة للحد من تفشي كورونا

أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، أن مجلس الوزراء اتخذ عدة قرارات عقب اجتماعه اليوم الأربعاء في إطار جهود مواجهة كورونا.

وأعلن المزرم عن تبني الإجراءات التالية:

- إغلاق كل الأنشطة التجارية اعتبارا من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة من فجر اليوم التالي باستثناء الصيدليات ومنافذ تسوق الأغذية والمستلزمات الصحية والتموينية على أن تستثنى خدمة التوصيل والطلبات الخارجية من هذا القرار.

- منع دخول البلاد لغير الكويتيين لمدة أسبوعين اعتبارا من الأحد المقبل.

- وقف تأجير القاعات والخيام ومنع التجمعات بما فيها الاحتفالات.

- تأجيل تحصيل أقساط مبادري صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمدة عام.

- إغلاق صالات المطاعم والاكتفاء بالطلبات الخارجية والتوصيل.

- منع كل التجمعات بما فيها تجمعات الاحتفالات بالأعياد الوطنية.

- إيقاف العمل في الأندية الصحية ومحلات العناية الشخصية (الصالونات ومحلات الحلاقة والمنتجعات الصحية).

من جهته، قال وزير الصحة الشيخ باسل الصباح في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع: "الكل يسمع عن زيادات أعداد الإصابات في العالم وظهور سلالات جديدة ونحن لسنا بمعزل عن العالم، فلابد من التعامل بجدية وصبر دون ملل لا سيما بعد زيادة أعداد الإصابات وظهور سلالات جديدة من الفيروس"، محذرا من خروج الأمور عن السيطرة.

وأضاف: "مع الأسف الشديد نرى مظاهر التراخي وعدم التقيد بالاشتراطات الصحية"، داعيا إلى تطبيق القرارت بنفس الحماس في بداية التعامل مع أزمة الوباء.

المصدر: وسائل إعلام كويتية