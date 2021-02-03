السيسي يتفقد أسلحة مصرية الصنع

تفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عددا من الأسلحة الجديدة ونماذج للمركبات المدرعة بعد تطويرها بواسطة إدارة المركبات بالقوات المسلحة.

إقرأ المزيد

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي بأن التفقد يأتي استمرارا لمتابعة الرئيس المصري لأعمال التطوير لمنظومة العمل بالقوات المسلحة، واطلاعه على النماذج الحديثة من المركبات متعددة الاستخدامات والمجهزة لأعمال مكافحة الإرهاب وتأمين الجبهة الداخلية لعناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية.

واستمع الرئيس المصري إلى مخطط أعمال التطوير المستقبلية للمعدات والمركبات، بما يتناسب مع المهام المكلفة بها القوات المسلحة.

المصدر: RT