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السيسي يتفقد أسلحة مصرية الصنع

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السيسي يتفقد أسلحة مصرية الصنع
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تفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عددا من الأسلحة الجديدة ونماذج للمركبات المدرعة بعد تطويرها بواسطة إدارة المركبات بالقوات المسلحة.

السيسي يتفقد أسلحة مصرية الصنع
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وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي بأن التفقد يأتي استمرارا لمتابعة الرئيس المصري لأعمال التطوير لمنظومة العمل بالقوات المسلحة، واطلاعه على النماذج الحديثة من المركبات متعددة الاستخدامات والمجهزة لأعمال مكافحة الإرهاب وتأمين الجبهة الداخلية لعناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية.

السيسي يتفقد أسلحة مصرية الصنع

واستمع الرئيس المصري إلى مخطط أعمال التطوير المستقبلية للمعدات والمركبات، بما يتناسب مع المهام المكلفة بها القوات المسلحة.

السيسي يتفقد أسلحة مصرية الصنع

المصدر: RT

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