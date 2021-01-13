السيسي يبحث تزويد الجيش المصري بأسلحة جديدة

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أطر التعاون مع رئيس مجلس إدارة شركة "لورسن" الألمانية المتخصصة في صناعة السفن والفرقاطات والمدمرات.

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ووفقا لبيان من الرئاسة المصرية فقد حضر الاجتماع عدد كبير من قادة الجيش المصري على رأسهم قائد القوات البحرية الفريق أحمد خالد.

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر بسام راضي أن الاجتماع شهد التباحث حول أطر التعاون بين الجانب المصري والشركة الألمانية التي تمتلك خبرات عميقة في مجال بناء السفن بمختلف الطرازات.

وأوضح أن الاجتماع تناول نقل تكنولوجيا بناء السفن بالتعاون مع ترسانات القوات البحرية المصرية وشركات جهاز الصناعات البحرية، إلى جانب تدريب العمالة الفنية ورفع قدرات الكوادر المصرية في تلك المجالات طبقاً للمواصفات القياسية العالمية ومتطلبات الجودة.

المصدر: RT