السيسي يبحث إنشاء منظومة قطارات ضخمة تربط البحرين الأحمر والمتوسط بـ360 مليار جنيه

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع الرئيس والمدير العام التنفيذي لشركة "سيمنز" إنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر بإجمالي أطوال تبلغ حوالي 1000 كيلومتر.

إقرأ المزيد

وتبلغ تكلفة المنظومة وفقا لبيان الرئاسة المصرية 360 مليار جنيه، وذلك بدءا بالتنفيذ الفوري لمشروع الخط الذي سيربط مدينة العين السخنة بمدينة العلمين الجديدة مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة وبعدد 15 محطة، بطول 460 كم، حيث يستغرق تنفيذه مدة زمنية قدرها سنتين.

وأكد السيسي أن خط القطار الكهربائي الجديد سيمثل إضافة كبيرة لمنظومة شبكة النقل في مصر سواء لحركة الأفراد أو تسهيل التجارة، نظرا لأنه سيربط ساحلي البحر الأحمر والمتوسط مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدن رئيسية، الأمر الذي سيعزز من جهود التنمية في مصر ويفتح آفاقا مستقبلية واعدة لتطوير التعاون مع "سيمنز" في نظم النقل الحديثة.

المصدر: RT