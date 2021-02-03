شمخاني: خروج القوات الأمريكية من العراق مقدمة لخروجها من المنطقة

أكد أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، اليوم الأربعاء، أن خروج القوات الأمريكية من العراق سيكون مقدمة لخروجها من المنطقة.

وقال خلال استقباله وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين، إن "وجود القوات الأجنبية لاسيما الأمريكية سبب رئيسي لانعدام الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأضاف: "لا ينبغي السماح بهدر دماء قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، ويجب ملاحقة مرتكبي هذه الجريمة وإنزال أشد العقوبات بحقهم".

وعبر شمخاني عن "شكره للقضاء العراقي على إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وأشار إلى أن "فرض الحكومة العراقية سيادتها وإجراء القانون شرطان ضروريان لتجاوز المشكلات السياسية والأمنية والاقتصادية التي يعيشها العراق".

وأكد أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، ضرورة تنفيذ قرار البرلمان العراقي في خروج القوات الأمريكية من البلاد.

المصدر: RT