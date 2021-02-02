المغرب يسجل 22 وفاة و835 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية يوم الثلاثاء تسجيل 835 إصابة جديدة بفيروس كورونا ارتفاعا من 281 الاثنين، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 472273 حالة.

وسجلت الوزارة أيضا 22 وفاة جديدة ارتفاعا من 12 وفاة يوم الاثنين ليرتفع عدد الوفيات إلى 8309.

وأفادت الوزارة بأن عدد الذين جرى تطعيمهم ضد كوفيد-19 في المغرب بلغ حتى مساء الثلاثاء 257291.

وينوي المغرب تطعيم 80 في المئة من سكانه على مراحل بعد إعطاء الأولوية لمن يعملون في الصفوف الأمامية من رجال الأمن والجيش والعاملين في المجال الطبي والتعليمي وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

ومن المتوقع أن تستغرق عملية التطعيم أكثر من ثلاثة أشهر.

المصدر: وكالات