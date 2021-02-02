الجزائر العاصمة تقلص مواقيت الحجر الليلي وتحرر عدة أنشطة تجارية

أصدر والي ولاية الجزائر العاصمة يوسف شرفة اليوم الثلاثاء بيانا بخصوص تعديل مواقيت الحجر الصحي عبر إقليم العاصمة.

وحسب بيان مصالح الولاية فقد تم تعديل مواقيت الحجر الصحي بالولاية من العاشرة ليلا إلى غاية الخامسة صباحا من اليوم الموالي.

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وسيكون قرار تكييف تدابير الحجر الصحي ساري المفعول بداية من يوم الأربعاء 3 فبراير 2021.

كما قررت مصالح الولاية إعادة الفتح الكلي للقاعات المتعددة الخدمات وأماكن الترفيه.

وأضاف البيان أنه تم تمديد أوقات نشاط التجار إلى غاية التاسعة ليلا ويمس القرار تجارة الأجهزة الإلكترومنزلية والديكورات، محلات المفروشات وأقمشة التأثيث، محلات اللوازم الرياضية وتجارة الألعاب واللعب، قاعات الحفلات للرجال والنساء وتجارة المرطبات والحلويات، والمقاهي والمطاعم ومحلات الأكلا السريعة.

RT

وسجلت الجزائر 263 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 107841 إصابة.

وأشار الناطق باسم اللجنة العلمية لرصد وباء فيروس كورونا في الجزائر جمال فورار في مؤتمره الصحفي اليومي إلى تسجيل 4 حالات وفاة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 2898 حالة، فيما تماثل للشفاء 202 مريض، ليبلغ إجمالي حالات التعافي 73 732 حالة.

المصدر: RT