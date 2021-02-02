المنصف المرزوقي: الطرد المشبوه تمثيلية مثيرة للضحك

شكك الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي بالرواية التي قدمتها الرئاسة التونسية حول "الطرد المشبوه"، والذي استهدف الرئيس قيس سعيد.

وقال: "أعتقد أن هذا الأمر مجرد تمثيلية مثيرة للضحك. أنا أستاذ في الطب ولم أسمع في حياتي أن شخصا فتح طردا يحتوي على مادة مشبوهة ومن ثم فقد بصره وأغمي عليه. هذا نوع من العبث وأنا لا يمكن أن أصدق الرواية الرسمية".

وأعلنت الرئاسة التونسية عن إصابة مديرة الديوان نادية عكاشة، بـ"التسمم" بعد فتحها ظرفا يحوي مادة مشبوهة كان مرسلا من جهة مجهولة إلى الرئيس قيس سعيد، مؤكدة أن "الرئيس بخير، فيما تخضع عكاشة للعلاج داخل المستشفى العسكري في العاصمة".

وأكدت النيابة العامة التابعة للمحكمة الابتدائية في تونس في وقت لاحق، أن "الظرف المشبوه الذي وصل إلى رئاسة الجمهورية، لم يكن يحتوي على أي مواد سامة أو خطيرة".

المصدر: "فرانس 24"