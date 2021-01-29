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تونس.. خلو الظرف المشبوه المرسل لرئاسة الجمهورية من أي مواد خطرة

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تونس.. خلو الظرف المشبوه المرسل لرئاسة الجمهورية من أي مواد خطرة
Reuters
تونس
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أكدت النيابة العمومية في تونس مساء يوم الجمعة أن الاختبارات الفنية بينت عدم احتواء الظرف المشبوه الذي أرسل إلى رئاسة الجمهورية على أي مواد سامة أو مخدرة أو خطرة أو متفجرة.

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وأفادت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بأنه بناء على ما تم تداوله من معلومات حول وجود تقرير اختبار فني على الظرف المشبوه، وجه بتاريخ يوم الجمعة مكتوب للإدارة الفرعية للمخابر الجنائية والعلمية بوزارة الداخلية، عن طريق الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بتونس، للاستفسار عن وجود ذلك التقرير من عدمه وموافاتنا به إن وجد، وقد تلقت في اليوم ذاته إجابة مرفقة بتقرير.

وأوردت النيابة العمومية في بيانها أنه وبعد الاطلاع على محتوى التقرير الفني تبين عدم احتواء الظرف المشبوه على أي مواد مشبوهة سامة أو مخدرة أو خطرة أو متفجرة.

وذكرت أن مصالح رئاسة الجمهورية أحالت بتاريخ 26 يناير ظرفا ممزقا للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بتونس، وطلبت إجراء الاختبارات الفنية اللازمة، مضيفة أن الإدارة المذكورة أرجعت الظرف المذكور للرئاسة في اليوم نفسه بعد إجراء الاختبارات الفنية المطلوبة.

المصدر: وكالة الأنباء التونسية

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