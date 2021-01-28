الرئاسة التونسية تكشف تفاصيل الظرف المشبوه الذي يحتوي مادة سامة

نشرت الرئاسة التونسية مساء يوم الخميس بيانا كشفت من خلاله تفاصيل الظرف المشبوه الذي وصل القصر يوم الاثنين الماضي.

وقالت الرئاسة إن القصر تلقى يوم الاثنين 25 يناير بريدا خاصا موجها إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد يتمثل في ظرف لا يحمل اسم المرسل.

إقرأ المزيد

وأضافت أن مديرة الديوان الرئاسي فتحت الظرف فوجدته خاليا من أي مكتوب، ولكن بمجرد فتحه تعكر وضعها الصحي وشعرت بحالة من الإغماء وفقدان شبه كلي لحاسة البصر، فضلا عن صداع شديد.

وأضافت أن أحد الموظفين بكتابة رئاسة الديوان كان موجودا عند وقوع الحادث وشعر بنفس الأعراض ولكن بدرجة أقل.

وأشارت إلى أنه تم وضع الظرف في آلة تمزيق الأوراق قبل أن يتقرر توجيهه إلى مصالح وزارة الداخلية، وأنه لم يتسن تحديد طبيعة المادة التي كانت داخله.

وأفادت بأن مديرة الديوان الرئاسي توجهت إلى المستشفى العسكري للقيام بالفحوصات اللازمة، والوقوف على أسباب التعكر الصحي المفاجئ.

وأكدت في البيان أن مصالح رئاسة الجمهورية لم تنشر الخبر في اليوم نفسه الذي جرت فيه الحادثة تجنبا لإثارة الرأي العام وللإرباك، ولكن تم في المقابل تداول هذا الخبر في وسائل التواصل الاجتماعي لذلك وجب التوضيح.

وذكرت أن رئيس الجمهورية بصحة جيدة ولم يصب بأي مكروه.

رئاسة الجمهورية تؤكد تلقّي ظرفا مشبوها ضمن المراسلات الموجّهة لها وتطمئن الشعب التونسي بخصوص صحّة رئيس الجمهورية وتتوجّه بالشّكر إلى المصالح الأمنية المختصّة والمصالح الطبيّة بالإدارة العامة للصّحة العسكرية. #TnPRpic.twitter.com/1ZBAtXqfYr — Tunisian Presidency - الرئاسة التونسية (@TnPresidency) January 28, 2021

المصدر: RT